"Никогда больше не выйду на лед!": российская фигуристка устроила истерику на Олимпиаде (видео)

Александра Трусова. Фото: Fred Lee/Getty Images

Российская фигуристка Александра Трусова расплакалась после того, как узнала, что ей не удалось завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

После получения серебряной медали на Олимпиаде в Пекине фигуристка расплакалась и на эмоциях заявила, что ненавидит фигурное катание и никогда больше не выйдет на лед.

Видео истерики девушки, на фоне того, как успокаивают Камилу Валиеву, опубликовал Telegram-канал Mash.

"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу его, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!" – заявила девушка тренеру Сергею Дудакову.

Сегодня российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Серебро взяла Александра Трусова, также Трусова стала первой в истории, кто сделал пять четверных прыжков на официальном старте. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото.

Напомним, что Камила Валиева, сдавшая положительный допинг-тест, не смогла войти в число призеров на Олимпиаде-2022.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1956694-nikogda-bolshe-ne-vyydu-na-led-rossiyskaya-figuristka-ustroila-isteriku-na-olimpiade-video/