Фигурист Рахат Бралин занял пятое место на международном турнире в Германии

Рахат Бралин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский фигурист Рахат Бралин попал в пятерку лучших на международном турнире Bavarian Open в немецком Оберстдорфе, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

По итогам выступления в произвольной и короткой программе казахстанский фигурист набрал 140,25 баллов. Данный результат позволил Рахату Бралину занять пятое место.

Чемпионом же в мужском одиночном катании стал фигурист из Польши Владимир Самойлов. На втором месте расположился австриец Люк Майерхофер. Тройку лучших замкнул местный спортсмен Кай Ягода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1952546-figurist-rahat-bralin-zanyal-pyatoe-mesto-na-mezhdunarodnom-turnire-v-germanii/