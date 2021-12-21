Олимпийского чемпиона по фигурному катанию избили в Москве

Дмитрий Соловьев. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Чемпион Олимпийских игр-2014 в Сочи фигурист Дмитрий Соловьев был избит ночью в центре Москвы, передает сайт "Матч ТВ".

Спортсмен заступился за чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после чего трое неизвестных избили Соловьева. По словам Анны, нападавшие били Дмитрия ногами.

Сидорова вызвала полицию. Все трое нападавших были задержаны на месте. Фигуриста в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Отметим, что Дмитрий Соловьев является олимпийским чемпионом 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/figure-skating/1947836-olimpiyskogo-chempiona-po-figurnomu-kataniyu-izbili-v-moskve/