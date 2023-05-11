Казахстан завершил очередной день ЧМ по дзюдо без медалей

Дидар Хамза. Фото: olympic.kz

В Дохе (Катар) близится к завершению чемпионат мира по дзюдо. После пятого соревновательного дня в активе сборной Казахстана нет завоеванных наград, передает NUR.KZ.

Сегодня, 11 мая, на татами выступают представители двух весовых категорий: до 90 килограммов (мужчины) и до 70 килограммов (женщин).

Казахстанскую сборную представляли Дидар Хамза и Анастасия Маякова. Дзюдоисты завершили соревновательный день досрочно. Причем оба спортсмена проиграли в первом же круге.

Хамза уступил Дорину Готоноаге (Молдавия). Анастасия Маякова потерпела поражение от Марии Перес (Пуэрто-Рико).

Таким образом, в течение пяти дней ЧМ нашим дзюдоистам пока не удалось отметиться медалями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2020153-kazahstan-zavershil-ocherednoy-den-chm-po-dzyudo-bez-medaley/