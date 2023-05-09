Казахстан остался без медалей в третий день ЧМ по дзюдо

Жансай Смагулов. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по дзюдо завершила свое выступление в рамках третьего соревновательного дня чемпионата мира, который в эти дни принимает Доха (Катар), передает NUR.KZ.

Сегодня, 9 мая, медали разыгрываются в весовых категориях до 73 килограммов у мужчин и до 57 килограммов у женщин.

Ни одному казахстанцу не удалось дойти до финального блока. В весе до 73 килограммов в первой схватке потерпел поражение Жансай Смагулов. Он уступил россиянину Махадбеку Махадбекову.

Данияр Шамшаев в первом раунде выиграл у Умалта Демиреля (Турция). Однако во второй схватке проиграл итальянцу Мануэлю Ломбардо.

В женских соревнованиях Бахыт Кусакбаева в первой схватке проиграла Коне Кристи из Новой Зеландии.

Таким образом, за три соревновательных дня сборная Казахстана не сумела отметиться медалями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2019842-kazahstan-ostalsya-bez-medaley-v-tretiy-den-chm-po-dzyudo/