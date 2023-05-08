Гусман Кыргызбаев уступил в третьем круге ЧМ по дзюдо

Гусман Кыргызбаев. Фото: olympic.kz

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по дзюдо. Представитель сборной Казахстана Гусман Кыргызбаев потерпел поражение в третьем круге соревнований, передает NUR.KZ.

Кыргызбаев представлял страну в весовой категории до 66 килограммов. В первом раунде казахстанец оказался сильнее Хуана Поштигоса из Перу.

Во втором круге дзюдоист одержал победу над Барухом Шмаиловым (Израиль). В третьем раунде Кыргызбаев уступил Ану Баулу из Южной Кореи, завершив свое выступление на турнире.

Добавим, что команда Казахстана на чемпионате мира пока не отметилась медалями. В первый день Абиба Абужакынова остановилась в шаге от "бронзы", проиграв с хватке за третье место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2019795-gusman-kyrgyzbaev-ustupil-v-tretem-kruge-chm-po-dzyudo/