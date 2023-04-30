Казахстан выиграл командные соревнования чемпионата Азии по пара дзюдо

Мужская сборная Казахстана по пара дзюдо. Фото: fdk.kz

Мужская и женская сборные Казахстана по пара дзюдо стали победителями командных соревнований чемпионата Азии, который состоялся в Астане, сообщает пресс-служба Федерации.

Женская сборная в финале обыграла команду Узбекистана со счетом 3:2. Победу команде принесли Альфия Тлеккабыл, Акмарал Науатбек и Динара Кужулова.

В составе казахстанской команды на татами вышли Альфия Тилеккабыл (J1-57 кг), Даяна Федосова (J2-70 кг), Зауре Айтек (J1+70 кг), Акмарал Науатбек (J2-70 кг) и Динара Кужулова (J2+70 кг). Сборная Узбекистана заняла второе место, а тройку лидеров замкнули спортсменки Индии.

Среди мужчин решающая встреча для Казахстана в командном чемпионате состоялась против Узбекистана. Казахстанские спортсмены обыграли Узбекистан - сильнейшую страну мира по парадзюдо - со счетом 4:0.

В этом соревновании захватывающая борьба состоялась между Олжасом Оразалыулы и чемпионом Паралимпиады Токио-2020 Ферузом Саидовым.

В начале поединок Феруз Саидов набрал первый "вазари". Тем не менее, нашему соотечественнику удалось в основное время результативным приемом сравнять счет. Борьба продолжалась в дополнительное время, где Олжас Оразалыулы применил удачный прием и одержал победу.

Так как соревнования проводились по круговой системе, национальная сборная Казахстана встретилась со сборной Монголии после Узбекистана и стала победителем в командном зачете чемпионата Азии.

В состав мужской сборной Казахстана вошли Ергали Шамей (J1-73 кг), Жанбота Аманжол (J2-90 кг), Ерлан Утепов (J1+90 кг), Олжас Оразалулы (J2-73 кг), Абылай Адильбеков ( J1-90 кг), а Ерлан Конкиев (J2 +90 кг).

Стоит отметить, что в командном чемпионата Азии приняли участие пять мужских команд. Все команды бились друг с другом по круговой системе. Победитель определился по количеству побед команд. В свою очередь Казахстан выиграл команду из IBSA (состоящих из спортсменов из Таиланда), Тайбэя и Индонезии), Индии, Узбекистана и Монголии.

В итоге сборная Узбекистана заняла второе место, а тройку лидеров замкнули спортсмены из Монголии и Индии.

Напомним, что в личном зачете чемпионата Азии сборная Казахстана завоевала четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2018837-kazahstan-vyigral-komandnye-sorevnovaniya-chempionata-azii-po-para-dzyudo/