16-летняя казахстанка выиграла чемпионат Азии по пара дзюдо

Альфия Тлеккабыл. Фото: fdk.kz

Казахстан завоевал третью золотую медаль на чемпионате Азии по пара дзюдо. Во второй день соревнований победительницей стала Альфия Тлеккабыл, сообщает пресс-служба Федерации.

Она выступала в категории тотально незрячих спортсменов (J1). До чемпионского титула в поединках по круговой системе она победила Дилором Диханову (Казахстан) и Хосиотхан Позильжонову (Узбекистан).

Стоит отметить, что это первый чемпионат Азии для 16-летней Альфии. В этом году она присоединилась к национальной сборной Казахстана по пара дзюдо.

Добавим, что в составе нашей сборной Даяна Федосова (-57кг, J2) и Ергали Шамей (-73кг, J1) стали чемпионами в первый день соревнований, Акмарал Науатбек (-52кг, J2) завоевала серебро, а Олжас Оразалы (-73кг, J2) выиграл бронзу.

В официальном чемпионате перед Паралимпийскими играми в Париже соревнуются спортсмены в категории J1 (тотально незрячие) и J2 (спортсмены со слабым зрением).

Континентальное первенство в Астане продлится до 30 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2018783-16-letnyaya-kazahstanka-vyigrala-chempionat-azii-po-para-dzyudo/