Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по пара дзюдо

Даяна Фидосова. Фото: fdk.kz

В Астане проходит чемпионат Азии по пара дзюдо. Сборная Казахстана отметилась двумя медалями, одна из которых является золотой, сообщает пресс-служба Федерации.

Акмарал Науатбек завоевала первую медаль для Казахстана. Она стала второй в весовой категории до 48 килограммов. Спортсменка выступает в категории J2 (соревнования среди слабовидящих дзюдоистов).

"Сегодня я стала серебряным призером чемпионата Азии. Цель состояла в том, чтобы выиграть "золото" и исполнить наш гимн на крупном старте, который проходит на родине. К сожалению, из-за своей ошибки я упустила первое место. Я извиняюсь перед всеми болельщиками, возлагавшими на меня свои надежды.

Это были мои первые соревнования в качестве чемпионки мира. Я извлеку урок из этой ошибки и буду усердно работать к следующим соревнованиям. Самая большая и главная моя цель - Паралимпийские игры. Весь мой фокус и настрой направлены на эти соревнования",- сказала Науатбек.

Вслед за наградой Акмарал копилка Казахстана пополнилась золотой медалью. Чемпионкой стала Даяна Фидосова. Она выступала среди слабовидящих спортсменов в весе до 57 килограммов

Она выиграла все четыре проведенные схватки.

Добавим, что турнир продлится до 30 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2018707-kazahstan-zavoeval-dve-medali-na-chempionate-azii-po-para-dzyudo/