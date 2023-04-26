Казахстанские дзюдоисты выступят на Кубке Азии по дзюдо

Канат Сейлхан. Фото: instagram.com/kanajudo/

Сборная Казахстана по дзюдо назвала состав на участие в Кубке Азии, который пройдет в городе Аль-Кувейт (Кувейт), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Турнир пройдет с 28 по 29 апреля. Казахстанская сборная на Кубке будет представлена резервным составом - основные дзюдоисты готовятся к чемпионату мира.

В Кувейте выступят 15 спортсменов. Состав команды Казахстана представлен ниже.

Мужчины:

1. Канат Сейлхан (-60 кг)

2. Ержан Еренкаипов (-60кг)

3. Болат Билал (-66 кг)

4. Кемелбек Молдаш (-66 кг)

5. Абдусамат Бакыт (-66 кг)

6. Айболат Ыстыбай (-66кг)

7. Абылай Мусаханов (-66кг)

8. Ислам Токтасын (-73 кг)

9. Мади Амангельды (-81 кг)

10. Бекнур Танирберген (-81 кг)

11. Серик Сальменов (-100 кг)

Женщины:

1. Нурайлым Сарсенбек (-52кг)

2. Балнур Абдешова (-57кг)

3. Карина Такиева (+78кг)

4. Назгуль Маратова (+78кг)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2018399-kazahstanskie-dzyudoisty-vystupyat-na-kubke-azii-po-dzyudo/