Казахстанские дзюдоисты выступят на Кубке Азии по дзюдо

Сборная Казахстана по дзюдо назвала состав на участие в Кубке Азии, который пройдет в городе Аль-Кувейт (Кувейт), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Турнир пройдет с 28 по 29 апреля. Казахстанская сборная на Кубке будет представлена резервным составом - основные дзюдоисты готовятся к чемпионату мира.
В Кувейте выступят 15 спортсменов. Состав команды Казахстана представлен ниже.
Мужчины:
1. Канат Сейлхан (-60 кг)
2. Ержан Еренкаипов (-60кг)
3. Болат Билал (-66 кг)
4. Кемелбек Молдаш (-66 кг)
5. Абдусамат Бакыт (-66 кг)
6. Айболат Ыстыбай (-66кг)
7. Абылай Мусаханов (-66кг)
8. Ислам Токтасын (-73 кг)
9. Мади Амангельды (-81 кг)
10. Бекнур Танирберген (-81 кг)
11. Серик Сальменов (-100 кг)
Женщины:
1. Нурайлым Сарсенбек (-52кг)
2. Балнур Абдешова (-57кг)
3. Карина Такиева (+78кг)
4. Назгуль Маратова (+78кг)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2018399-kazahstanskie-dzyudoisty-vystupyat-na-kubke-azii-po-dzyudo/