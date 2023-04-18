Определился состав сборной Казахстана по дзюдо на участие в чемпионате мира

Елдос Сметов. Фото: olympic.kz

Тренерский штаб сборной Казахстана по дзюдо определился с составом, который выступит на чемпионате мира в Дохе (Катар), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Главный тренер мужской сборной Казахстана Нурбол Сулейменов рассказал о том, как проходил отбор на мировое первенство.

"Чемпионат мира - один из важнейших стартов сезона. Нашей задачей было максимально подготовиться к этим соревнованиям и привести спортсменов в хорошую форму. Спортсмены отбирались на чемпионат мира по результатам их выступлений в этом сезоне в каждой весовой категории. С начала года наши дзюдоисты участвовали в нескольких соревнованиях Гран-при, Grand Slam, и поднимались на пьедестал почета на каждом из этих турниров.

На основе этих показателей тренерский штаб сформировал команду, которая примет участие в чемпионате мира. В результате честь страны на татами в Дохе будут защищать как взрослые, так и молодые дзюдоисты.

Сейчас мы проводим завершающие этапы подготовки в Центре олимпийской подготовки в Алматинской области. Здесь мы много работаем над силовыми показателями, техникой и тактикой. Хоть чемпионат мира и является самым важным соревнованием года, после него нас ждет турнир Grand Slam в Астане. Для того, чтобы добиться хорошего результата на мировом старте, проводимом в нашей стране, нам очень важно вернуться с чемпионата мира без травм и с гордо поднятой головой", - озвучил Сулейменов.

Состав на ЧМ выглядит следующим образом:

Мужчины:

- 60 кг: Елдос Сметов, Нурканат Серикбаев

- 66 кг: Гусман Кыргызбаев

- 73 кг: Жансай Смагулов, Данияр Шамшаев

- 81 кг: Абылайхан Жубаназар

- 90 кг: Дидар Хамза, Айдар Арапов (mix team)

- 100 кг: Нурлыхан Шархан

+100 кг: Галымжан Кырыкбай

Женщины:

-48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева

- 52 кг: Толганай Абеуова

-57 кг: Бакыт Кусакбаева

-63 кг: Эсмигуль Куюлова

- 70 кг: Анастасия Маякова

-78 кг: Аруна Жангельдина

+78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова

Добавим, что ЧМ пройдет с 7 по 14 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2017274-opredelilsya-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-uchastie-v-chempionate-mira/