Гумар Кыргызбаев победил на Кубке Европы по дзюдо

Гумар Кыргызбаев. Фото: ijf.org

Сборная Казахстана по дзюдо завоевала пять медалей на Кубке Европы по дзюдо, который состоялся в хорватском городе Дубровник, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Победителем турнира стал Гумар Кыргызбаев, завоевавший золотую награду в весовой категории до 66 килограммов.

На втором месте финишировали Толганай Абеуова (до 52 килограммов) и Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов).

Бронзовые медали завоевали члены сборной Бауыржан Нарбаев (до 60 килограммов) и Акерке Рамазанова (свыше 78 килограммов).

В командном зачете Казахстана расположился на четвертом месте. Первое осталось за сборной Германии. На втором месте Хорватия, а Сербия замкнула тройку лучших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2017063-gumar-kyrgyzbaev-pobedil-na-kubke-evropy-po-dzyudo/