Токаев поздравил казахстанских спортсменов с высокими результатами

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и призеров чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, передает официальный сайт Акорды.

Глава государства поздравил с высокими результатами казахстанских спортсменов, успешно выступивших на прошедшем в Астане чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе.

"Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер и достойно защитили честь страны. Ваш упорный труд, высокое мастерство и воля к победе, которую вы показывали в течение всего турнира, стали настоящим подарком для всех казахстанских болельщиков.

Несомненно, ваши впечатляющие достижения станут хорошей мотивацией для занятий спортом для подрастающего поколения. Государство оказывает всестороннюю поддержку развитию отечественной школы борьбы. Яркое свидетельство тому - блестящие результаты наших борцов на самых престижных спортивных соревнованиях", - отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что наших спортсменов ждут новые спортивные вершины.

Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе прошел в Астане с 9 по 14 апреля 2023 года. В соревнованиях принял участие 331 спортсмен из 22 стран.

Итоги выступления сборной Казахстана

Вольная борьба:

4 золота – Досжан Санжар (70 кг), Есенгали Дархан (74 кг), Сакаев Болат (79 кг), Даулетбеков Азамат (86 кг);

– Досжан Санжар (70 кг), Есенгали Дархан (74 кг), Сакаев Болат (79 кг), Даулетбеков Азамат (86 кг); 2 серебра – Айтмухан Ризабек (92 кг), Батырмурзаев Юсуп (125 кг);

– Айтмухан Ризабек (92 кг), Батырмурзаев Юсуп (125 кг); 1 бронза – Калжан Рахат (57 кг).

1-ое общекомандное место.

Женская борьба:

2 золота – Бакбергенова Жамиля (72 кг), Сыздыкова Эльмира (76 кг);

– Бакбергенова Жамиля (72 кг), Сыздыкова Эльмира (76 кг); 3 бронзы – Седнева Марина (55 кг), Раймова Нилуфар (57 кг), Шалыгина Елена (68 кг).

Греко-римская борьба:

1 золото – Магомедов Ибрагим (72 кг);

– Магомедов Ибрагим (72 кг); 2 серебра – Кален Диас (82 кг), Турсынов Нурсултан (87 кг);

– Кален Диас (82 кг), Турсынов Нурсултан (87 кг); 5 бронзовых медалей – Бекболатов Амангали (55 кг), Мамурбек Мухамедали (63 кг), Кебиспаев Алмат (67 кг), Сырлыбай Олжас (97 кг), Сыздыков Алимхан (130 кг).

Напомним, ранее стало известно, что казахстанские вольники завоевали два "золота" чемпионата Азии.

В весовой категории до 70 кг в финал пробился Санжар Досжан. В решающей схватке ему противостоял узбекский борец Зафарбек Отахонов. Казахстанец победил со счетом 2:0.

Болат Сакаев выступил в финале в весе до 79 кг. Он оказался сильнее Бекзода Абдурахмонова (Узбекистан).

Также сообщалось, что четыре казахстанца вышли в финал чемпионата Азии по вольной борьбе. Состав пар выглядел следующим образом:

До 74 килограммов: Дархан Есенгали - Кирин Киношита (Япония);

До 86 килограммов: Азамат Даулетбеков - Алиреза Каримимачиани (Иран);

До 92 килограммов: Ризабек Айтмухан - Араш Ешида (Япония);

До 125 килограммов: Юсуп Батырмурзаев - Лхагвагерель Мункхтур (Монголия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016886-tokaev-pozdravil-pobediteley-i-prizerov-chempionata-azii/