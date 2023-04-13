Казахстанские вольники завоевали два "золота" чемпионата Азии

Санжар Досжанов. Фото: uww.org

В Астане в рамках чемпионата Азии по видам борьбы стартовали соревнования среди борцов вольного стиля. В первый день сборная Казахстана отметилась двумя золотыми медалями, передает NUR.KZ.

В весовой категории до 70 килограммов в финал пробился Санжар Досжанов. В решающей схватке ему противостоял узбекский борец Зафарбек Отахонов. Казахстанец победил со счетом 2:0.

Болат Сакаев выступил в финале в весе до 79 килограммов. Он оказался сильнее Бекзода Абдурахмонова (Узбекистан).

На третьем месте завершил турнир Рахат Калжан. Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов.

Завтра, 14 апреля, пройдут соревнования в пяти дивизионах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016704-kazahstanskie-volniki-zavoevali-dva-zolota-chempionata-azii/