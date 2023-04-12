Казахстан завоевал пять медалей на чемпионате Азии по женской борьбе

Жамиля Бакбергенова. Фото: uww.org

Сборная Казахстана по женской борьбе завершила выступление на чемпионате Азии в Астане. Наша команда отметилась на турнире пятью различными медалями, передает NUR.KZ.

В заключительный день казахстанская сборная завоевала две медали. Жамиля Бакбергенова в весе до 72 килограммов поднялась на первую ступень пьедестала. Нилуфар Раимова стала третьей в категории до 57 килограммов.

Днем ранее Эльмира Сыздыкова завоевала "золото" в весе до 76 килограммов. "Бронзу" команде принесли Марина Седнева (до 55 килограммов) и Елена Шалыгина (до 68 килограммов).

Таким образом, сборная Казахстана по женской борьбе завершила чемпионат Азии с пятью наградами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016540-kazahstan-zavoeval-pyat-medaley-na-chempionate-azii-po-zhenskoy-borbe/