Жамиля Бакбергенова поборется за "золото" чемпионата Азии по женской борьбе

Жамиля Бакбергенова. Фото: olympic.kz

Казахстанка Жамиля Бакбергенова пробилась в финал чемпионата Азии по женской борьбе, который в эти дни проходит в Астане. Она поборется за "золото" в весе до 72 килограммов, передает NUR.KZ.

На пути к финалу спортсменка не ощутила конкуренции. Она уверенно прошла всех соперниц с крупным счетом. Так, Бакбергенова выиграла у Пин Чен Хун (Тайбэй) - 10:0. В полуфинале она оказалась сильнее Даваанасан Энкх Амар из Монголии - 11:1. В решающей схватке ей будет противостоять японка Сумире Никура.

За бронзовые награды будут бороться казахстанки Нилуфар Раимова (до 57 килограммов) и Альбина Кайыргельдинова (до 65 килограммов).

Добавим, что днем ранее Эльмира Сыздыкова завоевала "золото" в весе до 76 килограммов. Третьими стали Марина Седнева (до 55 килограммов) и Елена Шалыгина (до 68 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016479-zhamilya-bakbergenova-poboretsya-za-zoloto-chempionata-azii-po-zhenskoy-borbe/