Эльмира Сыздыкова завоевала "золото" чемпионата Азии по женской борьбе

Эльмира Сыздыкова. Фото: olympic.kz

В Астане состоялся финальный блок первого соревновательного дня чемпионата Азии по женской борьбе. Казахстанка Эльмира Сыздыкова завоевала золотую медаль, передает NUR.KZ.

В финале весовой категории до 76 килограммов Сыздыкова встретилась с Айпери Медет кызы, представляющей Кыргызстан. Казахстанка одержала победу и во второй раз в карьере стала чемпионкой Азии.

Стоит отметить, что также в ее активе три бронзовые и две серебряные медали, завоеванные на континентальных первенствах.

Также в первый день ЧА по женской борьбе Казахстан завоевал две "бронзы". Их команде принесли Марина Седнева (до 55 килограммов) и Елена Шалыгина (до 68 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016373-elmira-syzdykova-zavoevala-zoloto-chempionata-azii-po-zhenskoy-borbe/