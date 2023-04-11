Эльмира Сыздыкова пробилась в финал чемпионата Азии по женской борьбе

Эльмира Сыздыкова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представительница женской сборной Казахстана по борьбе Эльмира Сыздыкова будет бороться за золотую медаль чемпионата Азии, который проходит в Астане, передает NUR.KZ.

Она дошла до финала в весовой категории до 76 килограммов. В стартовой схватке она оказалась сильнее Озоды Зарипбоевой из Узбекистана. В полуфинале казахстанка выиграла у китаянки Жуан Ван.

За "золото" она будет биться против Айперии Медет кызы (Кыргызстан).

Также в финальном блоке соревновательного дня выступят еще три казахстанки. Марина Седнева (до 55 килограммов), Диана Каюмова (59 килограммов) и Елена Шалыгина (до 68 килограммов) будут бороться за "бронзу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016358-elmira-syzdykova-probilas-v-final-chempionata-azii-po-zhenskoy-borbe/