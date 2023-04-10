Ибрагим Магомадов стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

Ибрагим Магомадов. Фото: uww.org

Борец Ибрагим Магомадов принес Казахстану единственную золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе, который в эти дни проходит в Астане, передает NUR.KZ.

Он дошел до финала в весовой категории до 72 килограммов. В решающей схватке казахстанец встретился с Сажаддом Али Именталабфумани из Ирана.

Магомадов одержал победу, завершив турнир на первом месте. Его награда стала единственной золотой в копилке сборной Казахстана.

Добавим, что с серебряными медалями завершили чемпионат Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов) и Диас Кален (до 82 килограммов). Третьими стали Амангали Бекболатов (до 55 килограммов), Мухамедали Мамырбек (до 63 килограммов), Алмат Кебиспаев (до 67 килограммов), Олжас Сырлыбай (до 97 килограммов) и Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016227-ibragim-magomadov-stal-chempionom-azii-po-greko-rimskoy-borbe/