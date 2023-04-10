Два казахстанца пробились в финал ЧА по греко-римской борьбе

Ибрагим Магомадов (в синем). Фото: olympic.kz

Сегодня, 10 апреля, в Астане на чемпионате Азии по греко-римской борьбе будут разыграны медали в пяти весовых категориях. В финал пробились два казахстанца, передает NUR.KZ.

Свои полуфинальные схватки выиграли Ибрагим Магомадов (до 72 килограммов) и Диас Кален (до 82 килограммов).

Магомадов оказался сильнее Али Абудаха из Ирака, а Кален победил Юи Маету из Японии. В финале Ибрагим встретится с Сажаддом Али Именталабфумани из Ирана. Диасу будет противостоять Акылбек Талантбеков (Кыргызстан).

За бронзовые медали будут бороться Ернур Фидахметов (до 60 килограммов), Алмат Кебиспаев (до 67 килограммов) и Олжас Сырлыбай (до 97 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016165-dva-kazahstantsa-probilis-v-final-cha-po-greko-rimskoy-borbe/