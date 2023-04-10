Нурсултан Турсынов стал серебряным призером чемпионата Азии по греко-римской борьбе

Нурсултан Турсынов. Фото: olympic.kz

В Астане продолжается чемпионат Азии по видам борьбы. Сборная Казахстана по греко-римской борьбе отметилась четырьмя медалями различного достоинства, передает NUR.KZ.

Так, в финале весовой категории до 87 килограммов выступил Нурсултан Турсынов. В решающей схватке он уступил иранцу Насеру Ализаде, завершив турнир с "серебром".

Также в активе сборной Казахстана три бронзовые награды. Их авторами стали Амангали Бекболатов (до 55 килограммов), Мухамедали Мамырбек (до 63 килограммов) и Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов).

Сегодня, 10 апреля, на ЧА выступят представили пяти весовых категорий: до 60, 67, 72, 82 и 97 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016136-nursultan-tursynov-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-azii-po-greko-rimskoy-borbe/