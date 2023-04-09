Нурсултан Турсынов вышел в финал чемпионата Азии по греко-римской борьбе

Нурсултан Турсынов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В Астане стартовал чемпионат Азии по видам борьбы. В соревнованиях среди "классиков" в финал пробился член сборной Казахстана Нурсултан Турсынов, передает NUR.KZ.

В полуфинале борец греко-римского стиля оказался сильнее Атабека Азисбекова из Кыргызстана. В схватке за золотую медаль ему будет противостоять иранец Насер Ализаде.

Также несколько членов сборной Казахстана будут биться за бронзовые награды.

Так, в весе до 55 килограммов Амангали Бекболатов выступит против китайца Хайфена Чжана. В категории до 63 килограммов Мухамедали Мамырбек поборется за третье место против японца Чиезо Маруямы.

Демеу Жадраев (до 77 килограммов) поспорит за "бронзу" с китайцем Рю Лю. Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов) будет биться с корейцем Минсеком Кимом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016062-nursultan-tursynov-vyshel-v-final-chempionata-azii-po-greko-rimskoy-borbe/