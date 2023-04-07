В Алматы стартовал Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи

Кубок Азии по дзюдо в Алматы. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Во дворце спорта имени "Балуана Шолака" стартовал Кубок Азии по дзюдо памяти Бекета Махмутова среди кадетов и молодежи, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию дзюдо Казахстана.

В Кубке Азии принимают участие 680 дзюдоистов из Грузии, Греции, Кыргызстана, Латвии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, США, Узбекистана и Казахстана.

В первый день соревнований сильнейших между собой определят спортсмены 2006-2007 годов рождения. Юноши борются в весовых категориях 50, 55, 60, 66 и 73 кг, а девушки – в категориях 40, 44, 48, 52 и 57 кг.

Кубок Азии по дзюдо в Алматы. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Кубок Азии транслируется в прямом эфире на телеканале Qazsport, на медиапортале Международной федерации дзюдо и на YouTube-канале Федерации дзюдо Казахстана.

Вся информация, протоколы соревнований, фото и видео материалы доступны в Telegram-канале Федерации дзюдо Казахстана.

Кубок Азии по дзюдо в Алматы. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Махмутов Бекет Сапабекович с 2009 по 2012 года возглавлял Федерацию дзюдо Казахстана, а также занимал должность вице-президента Азиатского Союза дзюдо. Соревнования будут проводиться в шестой раз. Кубок Азии продлится до 9 апреля.

Кубок Азии по дзюдо в Алматы. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2015986-v-almaty-startoval-kubok-azii-po-dzyudo-sredi-kadetov-i-molodezhi/