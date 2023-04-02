Нурлыхан Шерхан поборется за "бронзу" Grand Slam в Турции

Нурлыхан Шерхан. Фото: ijf.org

В Анталии (Турция) проходит заключительный день мирового турнира по дзюдо серии Grand Slam. В его финальный блок пробился казахстанец Нурлыхан Шерхан, передает NUR.KZ.

Он квалифицировался в схватку за третье место в весовой категории до 100 килограммов. В утешительном раунде Шерхан оказался сильнее канадца Шади Эльнахаса. За бронзовую медаль ему предстоит сразиться с Бояном Досеном, который представляет Сербию.

На данный момент в активе сборной Казахстана одна медаль. Ее автором стал Нурканат Серикбаев. Он завоевал бронзовую награду в весовой категории до 60 килограммов.

Гусман Кыргызбаев (до 66 килограммов) финишировал на пятом месте. Шерзод Довлатов (до 60 килограммов) финишировал седьмым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2015080-nurlyhan-sherhan-poboretsya-za-bronzu-grand-slam-v-turtsii/