Объявлен состав сборной Казахстана на участие в домашнем чемпионате Азии по видам борьбы

Алмат Кебиспаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Тренерские штабы сборных команд Казахстана объявили составы на участие в домашнем чемпионате Азии по видам борьбы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Так, на континентальном первенстве от Казахстана выступят следующие борцы:

Греко-римская борьба:

До 55 кг - Амангали Бекболатов

До 60 кг - Ернур Фидахметов

До 63 кг - Мухамедали Мамурбек

До 67 кг - Алмат Кебиспаев

До 72 кг - Ибрагим Магомадов

До 77 кг - Демеу Жадраев

До 82 кг - Диас Кален

До 87 кг - Нурсултан Турсынов

До 97 кг - Олжас Сырлыбай

До 130 кг - Алимхан Сыздыков

Женская борьба:

До 50 кг - Эллада Махяддинова

До 53 кг - Алтын Шагаева

До 55 кг - Марина Седнева

До 57 кг - Нилуфар Раимова

До 59 кг - Диана Каюмова

До 62 кг - Ирина Кузнецова

До 65 кг - Альбина Кайыргельдинова

До 68 кг - Елена Шалыгина

До 72 кг - Жамила Бакбергенова

До 76 кг - Эльмира Сыздыкова

Вольная борьба:

До 57 кг - Рахат Калжан

До 61 кг - Нурболат Абдуалиев

До 65 кг - Мухтар Санжар

До 70 кг - Санжар Досжанов

До 74 кг - Дархан Есенгали

До 79 кг - Болат Сақаев

До 86 кг - Азамат Даулетбеков

До 92 кг - Ризабек Айтмухан

До 97 кг - Бекзат Уркимбай

До 125 кг - Юсуп Батырмурзаев

Добавим, что ЧА пройдет в Астане с 9 по 14 апреля. Ожидается участие спортсменов из 20 стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2014220-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-na-uchastie-v-domashnem-chempionate-azii-po-vidam-borby/