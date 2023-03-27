Объявлен состав сборной Казахстана на участие в домашнем чемпионате Азии по видам борьбы

Тренерские штабы сборных команд Казахстана объявили составы на участие в домашнем чемпионате Азии по видам борьбы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Так, на континентальном первенстве от Казахстана выступят следующие борцы:
Греко-римская борьба:
До 55 кг - Амангали Бекболатов
До 60 кг - Ернур Фидахметов
До 63 кг - Мухамедали Мамурбек
До 67 кг - Алмат Кебиспаев
До 72 кг - Ибрагим Магомадов
До 77 кг - Демеу Жадраев
До 82 кг - Диас Кален
До 87 кг - Нурсултан Турсынов
До 97 кг - Олжас Сырлыбай
До 130 кг - Алимхан Сыздыков
Женская борьба:
До 50 кг - Эллада Махяддинова
До 53 кг - Алтын Шагаева
До 55 кг - Марина Седнева
До 57 кг - Нилуфар Раимова
До 59 кг - Диана Каюмова
До 62 кг - Ирина Кузнецова
До 65 кг - Альбина Кайыргельдинова
До 68 кг - Елена Шалыгина
До 72 кг - Жамила Бакбергенова
До 76 кг - Эльмира Сыздыкова
Вольная борьба:
До 57 кг - Рахат Калжан
До 61 кг - Нурболат Абдуалиев
До 65 кг - Мухтар Санжар
До 70 кг - Санжар Досжанов
До 74 кг - Дархан Есенгали
До 79 кг - Болат Сақаев
До 86 кг - Азамат Даулетбеков
До 92 кг - Ризабек Айтмухан
До 97 кг - Бекзат Уркимбай
До 125 кг - Юсуп Батырмурзаев
Добавим, что ЧА пройдет в Астане с 9 по 14 апреля. Ожидается участие спортсменов из 20 стран.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2014220-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-na-uchastie-v-domashnem-chempionate-azii-po-vidam-borby/