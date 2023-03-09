Молодые дзюдоисты в Семее борются за путевки на чемпионаты Азии и мира

Дзюдоисты. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

В областном центре области Абай городе Семей проходит чемпионат Казахстана по дзюдо среди молодежи. Более 500 спортсменов со всех регионов республики в течение трех дней будут оспаривать звание лучших дзюдоистов, а также поборются за путевки на чемпионаты Азии и мира, которые ожидаются в текущем году.

Чемпионат по девяти весовым категориям среди юношей и девушек проходит в спорткомплексе «Абай-Арена». Открывая соревнование, президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев отметил темпы развития этого вида спорта в области Абай, поблагодарил местные власти за поддержку в организации чемпионата, а юным дзюдоистам пожелал успехов.

Дзюдоисты. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

«Область Абай - регион, в котором сформировалась школа дзюдо, которая подарила Казахстану сильных дзюдоистов. Отсюда вышли многие мастера татами, которые с честью защищали честь страны на мировой арене, Олимпиаде и чемпионатах мира.

Последний раз аналогичный чемпионат проводился в Семее ровно 10 лет назад, и сегодняшние победители и призеры соревнований присоединятся к молодежной сборной Казахстана. Сформированная по итогам первенства команда примет участие в международных соревнованиях и чемпионатах Азии и мира в текущем году. Я уверен, что чемпионат Казахстана, который считается первой ступенью в профессиональный спорт, зажжет звезду будущего олимпийского чемпиона», - отметил президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев.

Дзюдоисты. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

По итогам первого дня соревнований аким области Абай Нуран Уранхаев наградил победителей и призеров в весовой категории до 66 кг и пожелал спортсменам дальнейших успехов. В свою очередь президент Федерации дзюдо по области Абай Адиль Медеуов поблагодарил акимат и управление спорта региона за помощь в предоставлении зала «Абай-Арена».

К слову, дзюдо считается одним из самых популярных видов единоборств, в мире дзюдо занимается около 28 миллионов человек. Что касается развития дзюдо в Казахстане, то в 1993 году Федерация дзюдо нашей страны вошла в состав Азиатского союза дзюдо и за все годы независимости, казахстанские атлеты шесть раз участвовали в летних Олимпийских играх, восемь раз в Чемпионате мира, 18 раз в Чемпионате Азии и 6 раз участвовали в Азиатских играх.

Во время летних Олимпийских игр дзюдоисты нашей страны выиграли 3 медали. 2008 году в олимпиаде в Пекине Асхат Житкеев выиграл серебряную медаль, а на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Елдос Сметов и Галбадрах Отгонцэцэг пополнили копилку сборной Казахстана еще на двумя медалями - серебром и бронзой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2012313-molodye-dzyudoisty-v-semee-boryutsya-za-putevki-na-chempionaty-azii-i-mira/