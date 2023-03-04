Дзюдоист Данияр Шамшаев стал серебряным призером Grand Slam в Ташкенте

Данияр Шамшаев. Фото: olympic.kz

В Ташкенте (Узбекистан) продолжается турнир по дзюдо категории Grand Slam. Во второй день казахстанец Данияр Шамшаев завоевал серебряную медаль, передает NUR.KZ.

Он финишировал вторым в весовой категории до 73 килограммов. На старте Шамшаев оказался сильнее Чингиза Сагыналиева (Кыргызстан). Затем он победил француза Бенжамина Аксуса. В третьей схватке Шамшаев выиграл у Умалта Демиреля (Турция).

В полуфинале казахстанец одержал победу над Нильсом Стампом (Швейцария). В финале Данияр Шамшаев уступил Муроджону Юлдошеву, представляющего Узбекистан.

Добавим, что днем ранее Нурканат Серикбаев также финишировал с серебряной медалью. Он стал вторым в категории до 60 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2011765-dzyudoist-daniyar-shamshaev-stal-serebryanym-prizerom-grand-slam-v-tashkente/