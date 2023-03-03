Дзюдоист Нурканат Серикбаев вышел в финал Grand Slam в Ташкенте

Нурканат Серикбаев. Фото: ijf.org

Представитель команды Казахстана по дзюдо Нурканат Серикбаев выступит в схватке за золотую медаль на турнире серии Grand Slam, который стартовал в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Он пробился в финал в весовой категории до 60 килограммов. На пути к решающей схватке он оказался сильнее Мутаза Хавжаха (Саудовская Аравия), Ровшана Алиева (Азербайджан), Дильшодбека Баратова (Узбекистан).

В полуфинале Серикбаев одержал победу над Лухуми Чхвимиани из Грузии. За золотую медаль он будет биться против дзюдоиста из Южной Кореи Вон Джин Кима.

Добавим, что турнир стартовал сегодня, 3 марта. Завершатся соревнования 5 марта. Всего в них принимают участие более 300 спортсменов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2011688-dzyudoist-nurkanat-serikbaev-vyshel-v-final-grand-slam-v-tashkente/