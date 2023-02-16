Казахстанские дзюдоисты отметились двумя медалями на Кубке Европы

Гумар Кыргызбаев. Фото: ijf.org

Мужская сборная Казахстана по дзюдо завоевала две медали на Кубке Европы, который состоялся в городе София (Болгария), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт olympic.kz.

В весовой категории до 66 килограммов Гумар Кыргызбаев дошел до финала, где уступил украинцу Миките Холобородко.

Также на пьедестал попал и Руслан Мусаев. Он стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 81 килограмма.

В схватке за третье место он оказался сильнее Никона Заборошиуча (Молдавия).

Отметим, на турнире в Софии выступили около 400 мастеров татами. Они представили 43 страны Европы.

В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла 13 место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2009720-kazahstanskie-dzyudoisty-otmetilis-dvumya-medalyami-na-kubke-evropy/