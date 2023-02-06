Казахстанская дзюдоистка рассказала, почему укусила соперницу на турнире в Париже (видео)

Айгерим Абилкадирова. Фото: instagram.com/ab_aigerimm/

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Айгерим Абилкадирова прокомментировала инцидент с укусом на турнире серии Grand Slam в Париже (Франция), передает NUR.KZ.

В схватке первого круга соревнований в весовой категории до 52 килограммов Абилкадирова встретилась с бельгийкой Шарлин ван Сник. Казахстанка уступила оппонентке, при этом укусив ее.

"Хочу ответить всем диванным критикам. Я боролась на Grand Slam в Париже с бельгийской спортсменкой. Она вытянула мне болевой прием на локтевой сустав. Я подала сигнал о сдаче, но, несмотря на это, эта бельгийская спортсменка продолжила ломать мою руку.

После того как я услышала хруст в своем локтевом суставе, я от безысходности, от боли автоматически укусила ее. Плюс ко всему этому, судья вообще никак не среагировал и не остановил схватку.

Кстати, мужики, которые мне пишут негатив, если ты такой герой, то напиши мне свои цифры и попробуй мне сказать все в лицо, если, конечно, духу хватит",- сделала заявление Абилкадирова на своей странице в Instagram.

Добавим, что в Париже команда Казахстана завоевала две медали. Третьими стали Абиба Абужакынова и Данияр Шамшаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2008170-kazahstanskaya-dzyudoistka-rasskazala-pochemu-ukusila-sopernitsu-na-turnire-v-parizhe-video/