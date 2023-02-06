Казахстан примет турнир по дзюдо серии Grand Slam

Куанышбек Есекеев и Мариус Визер. Фото: fdk.kz

Федерация дзюдо Казахстана подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение мирового турнира Grand Slam, сообщает пресс-служба ФДК.

В рамках Grand Slam, который прошел в Париже, состоялась официальная встреча Казахстанской и Международной федераций дзюдо. На встрече присутствовали главы организаций Мариус Визер и Куанышбек Есекеев.

Согласно соответствующему соглашению сторон, Казахстан получил право на проведение Grand Slam сроком на 4 года (2023-2026 гг.). Соревнования пройдут в Астане под названием Qazaqstan barysy Grand Slam. Также после окончания соревнований каждый год регулярно будет проводиться международный тренировочный лагерь по дзюдо.

"Уважаемый президент Есекеев, уважаемые представители СМИ и семьи дзюдо, для меня большая честь подписать этот контракт на проведение мероприятий в стране спорта, стране, которая приносит новую энергию и технологии. Казахстан - страна, которая имеет большой потенциал среди молодежи , а так же большую историю дзюдо. Они всегда поддерживали IJF и Азию, проводя у себя множество мероприятий. Спасибо за новое партнерство, которое принесет не только новую популярность в дзюдо, но и поспособствует развитию дзюдо по средствам СМИ для всей спортивной культуры и ценностей в их прекрасной стране. Я желаю казахстанскому дзюдо плодотворного будущего», - сказал президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер в ходе встречи.

В свою очередь глава Казахстанской федерации дзюдо Куанышбек Есекеев поблагодарил господина Мариуса Визера за оказанное доверие и сказал, что Казахстан сделает все, чтобы провести соревнования на высоком уровне.

"Спасибо господину Визеру за поддержку. Этот первый шаг к турниру "Большого шлема" должен еще больше приблизить нас к семье дзюдо. Мы проведем мероприятие в лучшее время года для календаря и страны, чтобы участники лучше узнали Казахстан.

С нашей стороны, Казахстан хорошо взаимодействует с нашими спортсменами, и это сотрудничество поможет нам расти дальше на национальном и международном уровне", - озвучил Есекеев.

Добавим, что Grand Slam - серия мировых соревнований, проводимых в рамках IJF World Tour по международному календарю соревнований. По правилам IJF между победителями и призерами соревнований распределяются очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за 1 место будет начислено 1000, за 2 место - 700, за 3 место - 500.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2008149-kazahstan-primet-turnir-po-dzyudo-serii-grand-slam/