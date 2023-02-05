Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на Гран-при Франции

Абиба Абужакынова. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по дзюдо отметилась двумя наградами в первый день международного турнира серии Гран-при, который в эти дни проходит в Париже (Франция), передает NUR.KZ.

Обе медали являются бронзовыми. Абиба Абужакынова (до 48 килограммов) в схватке за третье место оказалась сильнее кореянки Хьекенг Ли.

У мужчин в весовой категории до 73 килограммов Данияр Шамшаев финишировал третьим. В схватке за "бронзу" казахстанец победил канадца Артура Маргелидона.

Отметим, что Абужакынова чуть больше недели назад стала победительницей Гран-при, который состоялся в Алмаде (Португалия). В ее весе, до 48 килограммов, Галия Тынбаева финишировала второй, проиграв в финале Абужакыновой. Мужская команда отметилась одной медалью. Ее стране принес Жасай Смагулов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2008082-kazahstanskie-dzyudoisty-zavoevali-dve-medali-na-gran-pri-frantsii/