Казахстан завоевал три медали на Гран-при по дзюдо в Португалии

Абиба Абужакынова. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по дзюдо завершила выступление на турнире серии Гран-при в Алмаде (Португалия). В активе наших спортсменов три завоеванные награды, передает NUR.KZ.

С золотой медалью завершила соревнования Абиба Абужакынова. Она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.

В этом же дивизионе Галия Тынбаева финишировала второй, проиграв в финале Абужакыновой.

Мужская команда отметилась одной медалью. Ее стране принес Жасай Смагулов. Он дошел до финала в весовой категории до 73 килограммов, где уступил Одидхону Номонову из команды Узбекистана.

Отметим, что Абиба Абужакынова является обладательницей бронзовой медали чемпионата мира. В 2022 году она финишировала третьей на мировом первенстве в Ташкенте. Также она стала второй на чемпионате Азии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2007321-kazahtan-zavoeval-tri-medali-na-gran-pri-po-dzyudo-v-portugalii/