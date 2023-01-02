Боец Дамир Исмагулов объявил о завершении карьеры

Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach / Zuffa LLC

Боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов сообщил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем, кто был со мной рядом, независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие, момент, который останется в памяти. Всех обнял", – гласит пост спортсмена.

В декабре прошлого года 31-летний Исмагулов потерпел поражение от российского бойца Армана Царукяна. Тогда спортсмен заявил, что ему стоило сняться с поединка из-за болезни.

Дамир Исмагулов родился в 1991 году. Как пишет MMA Express, он является обладателем звания мастера спорта по армейскому рукопашному бою и универсальному бою. Победитель "Кубка России 2014" по ММА, бывший чемпион М-1 Global в легком весе с двумя защитами пояса на счету.

С 2014 года спортсмен переквалифицировался на ММА-бойца. В сентябре этого же года он выступил на турнире Russian MMA Union, выиграв 4 боя за 2 дня, а в октябре начал профессиональную карьеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2003927-damir-ismagulov-obyavil-o-zavershenii-karery/