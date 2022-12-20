Абиба Абужакынова уступила в схватке за "бронзу" "Мастерса" в Израиле

Абиба Абужакынова. Фото: Di Feliciantonio Emanuele / ijf.org

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова осталась без медали на турнире серии Masters в Иерусалиме (Израиль). Она уступила в схватке за третье место, передает NUR.KZ.

В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 48 килограммов Абужакынова встретилась с итальянкой Асунтой Скутто из Италии.

Ее казахстанка проиграла досрочно. Сначала соперница заработала балл. А спустя некоторое время она и вовсе за эффективный прием получила оценку "иппон".

Таким образом, Абиба оказалась вне пьедестала.

Напомним, в первом круге Абужакынова оказалась сильнее Мэри Ди Варгас (Чили). Затем она одержала победу над Элленс Саленс из Бельгии. В третьей схватке Абиба проиграла Гирин Букли (Франция). В утешительном раунде казахстанка выиграла у представительницы США Марии Лаборде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2002333-abiba-abuzhakynova-ustupila-v-shvatke-za-bronzu-mastersa-v-izraile/