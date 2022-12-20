Дзюдоистка Абиба Абужакынова поборется за бронзовую медаль турнира серии Masters в Израиле

Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Представительница сборной Казахстана по дзюдо пробилась в схватку за бронзовую медаль на крупном турнире серии Masters, который проходит в эти дни в Иерусалиме (Израиль), передает NUR.KZ.

Она примет участие в схвате за третье место в весовой категории до 48 килограммов.

В первом круге Абужакынова оказалась сильнее Мэри Ди Варгас (Чили). Затем она одержала победу над Элленс Саленс из Бельгии. В третьей схватке Абиба проиграла Гирин Букли (Франция).

В утешительном раунде казахстанка выиграла у представительницы США Марии Лаборде. За бронзовую медаль ей предстоит сразиться с Асунтой Скутто, которая представляет на турнире команду Италии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2002311-dzyudoistka-abiba-abuzhakynova-poboretsya-za-bronzovuyu-medal-turnira-serii-masters-v-izraile/