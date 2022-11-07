Дзюдоистка Камила Берликаш завоевала бронзовую медаль на Grand Slam в Баку

Камила Берликаш. Фото: olympic.kz

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Камила Берликаш отметилась бронзовой медалью на турнире серии Grand Slam, который состоялся в Баку (Азербайджан), передает NUR.KZ.

Спортсменка завоевала "бронзу" в весовой категории свыше 78 килограммов. В первой схватке Берликаш оказался сильнее Себиле Акбулут из Турции.

В полуфинале казахстанка уступила Милице Забич (Сербия). А в споре за бронзовую награду Камила одержала победу над хорваткой Тиной Радич.

Добавим, что на данном турнире медаль Берликаш стала единственной в составе сборной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1996000-dzyudoistka-kamila-berlikash-zavoevala-bronzovuyu-medal-na-grand-slam-v-baku/