Казахстанские дзюдоисты завершили выступление на Grand Slam с двумя медалями

Абиба Абужакынова. Фото: Di Feliciantonio Emanuele / ijf.org

Сборная Казахстана по дзюдо завершила выступление на крупном рейтинговом турнире категории Grand Slam Абу-Даби (ОАЭ) с двумя завоеванными наградами, передает NUR.KZ.

Обе медали являются бронзовыми. В первый день на третью ступень пьедестала поднялась Абиба Абужакынова. Он выиграла схватку за "бронзу" в категории до 48 килограммов.

Также третьим стал и Есет Куанов. Казахстанский дзюдоист завоевал бронзовую награду в весовой категории до 66 килограммов.

Напомним, Абужакынова на прошедшем ранее чемпионате мира отметилась "бронзой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1994154-kazahstanskie-dzyudoisty-zavershili-vystuplenie-na-grand-slam-s-dvumya-medalyami/