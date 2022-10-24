Казахстан завоевал еще две медали на молодежном ЧМ по вольной борьбе

Алишер Ергали. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по вольной борьбе завершила молодежный чемпионат мира, состоявшийся в испанском городе Понтеведра, с тремя завоеванными медалями, передает NUR.KZ.

В заключительный день турнира подняться на пьедестал удалось сразу двум казахстанцам. В весовой категории до 61 килограмма "бронзой" отметился Асыл Айтакын. В схватке за третье место он оказался сильнее Рамаза Турманидзе (Грузия).

Также третьим стал и Алишер Ергали. В весе до 125 килограммов борец вольного стиля в споре за "бронзу" выиграл у венгра Милана Корксога.

Напомним, что ранее вторым финишировал Даулет Ергеш (до 79 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1994118-kazahstan-zavoeval-esche-dve-medali-na-molodezhnom-chm-po-volnoy-borbe/