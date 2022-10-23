Казахстанский вольник Даулет Ергеш стал вторым на молодежном чемпионате мира

Ергеш Султан. Фото: uww.org

Казахстанский борец вольного стиля Даулет Ергеш завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира, который проходит в Понтеведре (Испания), передает NUR.KZ.

Борец стал вторым в весовой категории до 79 килограммов. В финале Даулет Ергеш боролся за золотую медаль с Владимери Гамкрелидзе из Грузии.

Схватка получилась напряженной и конкурентной. Судьбу обладателя первого места определили два балла. Гамкрелидзе выиграл со счетом 5:3.

Напомним, ранее Олжас Султан отметился бронзовой медалью ЧМ в греко-римской борьбе.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1994091-kazahstanskiy-volnik-ergesh-sultan-stal-vtorym-na-molodezhnom-chempionate-mira/