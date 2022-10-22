Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби

Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Сборная Казахстана по дзюдо отметилась двумя медалями в первый день крупного международного турнира серии Grand Slam, который стартовал в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Обе награды являются бронзовыми. У женщин в весовой категории до 48 килограммов на третью ступень пьедестала поднялась Абиба Абужакынова. В решающей для себя схватке она оказалась сильнее Асунты Скутто из Италии.

Есете Куанов завоевал "бронзу" в весе до 66 килограммов, победив Ваила Эззине из Алжира.

Напомним, Абиба Абужакынова на недавнем чемпионате мира в Ташкенте финишировала на третьем месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1993891-kazahstanskie-dzyudoisty-zavoevala-dve-medali-na-turnire-serii-grand-slam-v-abu-dabi/