Кубок Азии по "казакша курес" привлекает в нашу страну десятки спортсменов

Фото: Qazaq kuresi

29 октября во дворце спорта "Olympic center" в городе Туркестане впервые состоится спортивное мероприятие – Кубок Азии по казахской национальной борьбе "Turan Barysy". В соревнованиях примут участие представители членов Организации тюркских государств: Турции, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии и Казахстана.

Турнир проводится с целью развития и поддержки национального вида спорта и станет толчком для дальнейшего развития "казакша курес" на мировой арене. Генеральный директор Ассоциации "Qazaq kuresi" Ербол Мырзабосынов уверен: "казакша курес" является предметом культуры и воспитания подрастающего поколения. Турнир станет толчком для дальнейшего развития "казакша курес" на мировой арене.

"Только в Казахстане проводится более 800 соревнований по "казакша курес" различного уровня, также на международном уровне проводятся турниры, такие как, Кубки Азии и Чемпионаты Азии и мира. Город Туркестан выбран для проведения предстоящего турнира "Turan Barysy" не случайно. Он является столицей тюркского мира, что объединяет интерес стран-участников", - рассказал генеральный директор Ассоциации "Qazaq kuresi" Ербол Мырзабосынов.

Фото: Qazaq kuresi

Фото: Qazaq kuresi

По словам Серикбола Уразалина, исполнительного директора Фонда поддержки и развития "казакша курес" "Qazaqstan Barysy", на протяжении 10 лет их фонд занимается развитием и поддержкой национального вида спорта.

Фото: Qazaq kuresi

"Мы организаторы и инициаторы таких чемпионатов, как "Казахстан барысы", "Алем барысы" и "Евразия барысы". Сейчас анонсируем новый проект – "Turan Barysy". Мы уверены, что такие мероприятия привлекают внимание соотечественников и зарубежной аудитории к национальной борьбе, культуре и традициям Казахстана", — говорит Серикбол Уразалин.

Фото: Qazaq kuresi

Турнир организован при поддержке Министерства культуры и спорта РК, акимата Туркестанской области, а также Ассоциацией "Qazaq kuresi" и Фондом поддержки и развития "казакша курес" "Qazaqstan Barysy". Генеральный партнер турнира – АО ФНБ "Самрук-Қазына". Спонсорами выступил КФ "Фонд поддержки индустрии спорта и туризма".

Болельщики смогут посмотреть турнир в прямом эфире на телеканалах Qazsport и TRT Avaz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1993668-kubok-azii-po-kazaksha-kures-privlekaet-v-nashu-stranu-desyatki-sportsmenov/