Назван состав сборной Казахстана по дзюдо на участие в Grand Slam в Абу-Даби

Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Тренерский штаб сборной Казахстана по дзюдо определился с составом на участие в международном рейтинговом турнире серии Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

За медали будут биться следующие спортсмены:

Женщины

Абиба Абужакынова (до 48 кг)

Галия Тынбаева (до 48 кг)

Толганай Абеуова (до 52 кг)

Дана Абдирова (до 57 кг)

Самалай Ергалиева (до 63 кг)

Эсмигуль Куюлова (до 63 кг)

Анастасия Маякова (до 70 кг)

Назерке Тлеуханова (до 78 кг)

Аруна Жангельдина (до 78 кг)

Камила Берликаш (свыше 78 кг)

Мужчины

Бауыржан Нарбаев (до 60 кг)

Шерзод Давлатов (до 60 кг)

Есет Куанов (до 66 кг)

Ермек Амангелды (до 66 кг)

Данияр Шамшаев (до 73 кг)

Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг)

Барак Аркабай (до 81 кг)

Абылайхан Жубаназар (до 81 кг)

Дидар Хамза (до 90 кг)

Ерсултан Музаппаров (до 90 кг)

Нурлыхан Шархан (до 100 кг)

Бекарыс Садуакас (до 100 кг)

Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг)

Турнир пройдет с 21 по 23 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1993616-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-uchastie-v-grand-slam-v-abu-dabi/