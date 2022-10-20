Олжас Султан завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

Олжас Султан (в красном). Фото: uww.org

Казахстанский борец греко-римского стиля Олжас Султан стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира, который в эти дни принимает Понтеведра (Испания), передает NUR.KZ.

Он стал третьим в весовой категории до 60 килограммов. В схватке за бронзовую медаль Олжас Султан встретился с Нурмухамметом Абдуллаевым из Кыргызстана.

Казахстанец выиграл досрочно за счет технического преимущества. Таким образом, Султан поднялся на третью ступень пьедестала. Также третьим стал и Мелькаму Фетене (Израиль).

Первое место занял Керем Камаль (Турция), победивший в финале Нихата Маммадли (Азербайджан).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1993513-olzhas-sultan-zavoeval-bronzovuyu-medal-molodezhnogo-chempionata-mira-po-greko-rimskoy-borbe/