Елдос Сметов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

Елдос Сметов. Фото: olympic.kz

Двукратный призер Олимпийских игр, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В схватке за третье место он встречался с Дильшодбеком Баратовым (Узбекистан). Противостояние получилось напряженным и динамичным.

Судьба же победителя встречи решилась в дополнительное время. Опытный Сметов подловил оппонента, заработал необходимый балл и выиграл бронзовую награду.

Добавим, что ранее третье место также заняла Абиба Абужакынова, завоевавшая медаль в весе до 48 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1991490-eldos-smetov-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-mira-po-dzyudo/