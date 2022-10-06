Елдос Сметов поборется за бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо

Елдос Сметов. Фото: Jack Guez/AFP via Getty Images

Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов (до 60 килограммов) одержал победу в утешительно раунде чемпионата мира, который в эти дни проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

За выход в схватку за третье место Сметов сразился с Франсиско Гарригасом из Испании. Судьбу встречи решил всего один балл, который заработал казахстанский дзюдоист после эффективного приема.

Таким образом, Сметов будет бороться за бронзовую медаль. Его оппонент определится после полуфиналов.

Добавим, что Сметов на старте оказался сильнее азербайджанца Карамата Хусейнова. Затем он одержал победу над Матаном Коколаевым (Израиль). В 1/4 финала казахстанец уступил Ян Юн Вею из Тайбэя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1991436-eldos-smetov-poboretsya-za-bronzovuyu-medal-chempionata-mira-po-dzyudo/