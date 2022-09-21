Казахстанские борцы получили приглашение в сборную мира

Азамат Даулетбеков. Фото: olympic.kz

Борцы из Казахстана Жамиля Бакбергенова и Азамат Даулетбеков получили вызов в сборную звезд, которая примет участие в Кубке мира в США, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Крупный турнир пройдет с 10 по 11 декабря. Медали будут разыграны в соревнованиях по вольной и женской борьбе.

Пять лучших рейтинговых команд по итогам последнего чемпионата мира автоматически проходят на Кубок мира. Шестая команда - сборная звезд. Состав определяется Объединённым миром борьбы (UWW). В него войдут лучшие спортсмены с высоким мировым рейтингом из стран, которые не квалифицировались на турнир напрямую. За нее и выступят казахстанские борцы.

Призовой фонд КМ составит 100 тысяч швейцарских франков.

Напомним, на прошедшем в Белграде чемпионате мира Бакбергенова завоевала серебряную медаль. Даулетбеков завершил мировое первенство с бронзовой наградой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1988955-kazahstanskie-bortsy-poluchil-priglashenie-v-sbornuyu-mira/