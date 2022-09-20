17 дзюдоистов представят Казахстан на чемпионате мира в Ташкенте

Елдос Сметов. Фото: Franck Fife/AFP via Getty Images

Сборная Казахстана по дзюдо определилась с составом на участие в мировом первенстве, которое пройдет с 6 по 12 октября в городе Ташкент (Узбекистан), передает NUR.KZ.

За медали будут бороться 17 казахстанских дзюдоистов. Лидер сборной Елдос Сметов вернулся в весовую категорию до 60 килограммов. До чемпионата мира он попробовал свои силы в весе до 66 килограммов, однако добиться успеха на мировых турнирах ему не удалось.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Мужчины

До 60 килограммов: Елдос Сметов, Магжан Шамшадин;

До 66 килограммов: Гусман Кыргызбаев;

До 73 килограммов: Данияр Шамшаев;

До 81 килограмма: Абылайхан Жубаназар;

До 90 килограммов: Дидар Хамза;

До 100 килограммов: Ислам Бозбаев и Нурлыхан Шархан;

Свыше 100 килограммов: Ерасыл Кажыбаев.

Женщины

До 48 килограммов: Абиба Абужакынова;

До 52 килограммов: Гаухар Ирмагамбетова;

До 57 килограммов: Севара Нишанбаева;

До 63 килограммов: Молдир Нарынова и Есмигуль Куюлова;

До 70 килограммов: Анастасия Маякова;

До 78 килограммов: Аруна Жангельдина;

Свыше 78 килограммов: Камила Берликаш.

Напомним, на прошлогоднем ЧМ Казахстан завоевал одну медаль. Гусман Кыргызбаев стал вторым в весовой категории до 60 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1988747-17-dzyudoistov-predstavyat-kazahstan-na-chempionate-mira-v-tashkente/