Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе

Азамат Даулетбеков. Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Азамат Даулетбеков завоевал бронзовую медаль чемпионата мира-2022, который в эти дни проходит в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

В схватке за третье место в весовой категории до 86 килограммов Даулетбеков встретился с Итаном Рамосом из Пуэрто-Рико.

Встреча была завершена досрочно. Казахстанский борец владел преимуществом. И за счет технического превосходства Даулетбеков в итоге стал победителем, завоевав бронзовую медаль.

Также за "бронзу" боролся и Олег Болтин (до 125 килограммов). Ему противостоял трехкратный чемпион мира из Грузии Гено Петриашвили. Соперник выиграл со счетом 11:4 - Болтин завершил ЧМ на пятом месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1988290-azamat-dauletbekov-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-mira-po-volnoy-borbe/