Жамиля Бакбергенова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира-2022 по женской борьбе

Жамиля Бакбергенова. Фото: olympic.kz

Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по женской борьбе, который в эти дни проходит в сербском городе Белград, передает NUR.KZ.

В финале соревнований в весовой категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась с Амит Элор из США.

Схватка завершилась уверенной победой соперницы. Элор выиграла досрочно - казахстанская спортсменка осталась с серебряной наградой.

Напомним, что Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира во второй раз подряд. В прошлом году она завоевала серебряную медаль, уступив японке Масако Фуруити.

В Белграде Жамиля выступала в качестве первой сеяной турнира. При этом в данный момент она возглавляет мировой рейтинг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1988101-zhamilya-bakbergenova-zavoevala-serebryanuyu-medal-na-chempionate-mira-2022-po-zhenskoy-borbe/